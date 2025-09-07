Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Κυριακής ένα περιστατικό απόπειρας εισόδου σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου. Ηλικιωμένη γυναίκα και ο εγγονός της καταγγέλλουν στο THENEWSPAPER ότι άνδρας χτύπησε το κουδούνι, προσποιούμενος ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, με σκοπό – όπως επικαλέστηκε – να μπει στο σπίτι για καταμέτρηση στο μετρητή του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Ανθίμου Γαζή με Καποδιστρίου. Άνδρας Ρομά φέρεται να χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματος νωρίς το πρωί, γνωρίζοντας – όπως υποστηρίζουν οι ένοικοι – σε ποιο όροφο διαμένει η ηλικιωμένη. Το περιστατικό προκάλεσε υποψίες, καθώς την ώρα εκείνη το σκυλί της οικογένειας άρχισε να γαβγίζει έντονα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καλέσει τον εγγονό της που μένει μαζί της.

Ο εγγονός, βγαίνοντας στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνδρα, ο οποίος κρατούσε μια γλάστρα στο χέρι. «Τον ρώτησα αν ξέρει ότι βρίσκεται στον πρώτο όροφο, και όχι στον δεύτερο, όπως ισχυριζόταν. Μόλις του μίλησα, τράπηκε σε φυγή», αναφέρει στην καταγγελία του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό και αναμένεται να ενισχύσει τις περιπολίες στην περιοχή. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας εκφράζουν ανησυχία για πιθανές απόπειρες κλοπών σε ηλικιωμένους, ειδικά όταν ζουν μόνοι τους, ενώ ζητούν μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους κατοίκους της γειτονιάς.

Κλίμα ανησυχίας στο κέντρο του Βόλου

Η καταγγελία έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς τέτοια περιστατικά, με δράστες που χρησιμοποιούν προσχήματα (όπως υπάλληλοι της ΔΕΗ ή τεχνικοί), έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανοίγουν την πόρτα σε άγνωστους χωρίς επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους και να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία σε κάθε ύποπτη κίνηση.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, The Newspaper