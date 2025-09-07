Παιχνίδι, Φύση, Περιπέτεια, Φιλία, Προσφορά!!! Άν αγαπάς όλα αυτά, τότε οι Πρόσκοποι του 3ου Συστήματος Τρικάλων σε περιμένουν, γιατί μαζί θα εξερευνήσουμε τον κόσμο και θα ζήσουμε στιγμές, γεμάτες δράση και διασκέδαση!!!
7 – 11 ετών: Παίξε με την πιο συναρπαστική παρέα, μέσα σε Μύθους γεμάτους φαντασία στην Αγέλη Λυκοπούλων!!!!
11 – 15 ετών: Ζήσε την δράση και την περιπέτεια μέσα σε μια Ομάδα Προσκόπων!!!!
15 – 18 ετών: Ανακάλυψε ανεξερεύνητους τόπους και ζήσε μοναδικές εμπειρίες, στην Κοινότητα Ανιχνευτών!!!!
18 – 26 ετών: οργάνωσε δράσεις κοινωνικής παρέμβασης, ζήσε κοντά στη φύση και γίνε ενεργός πολίτης στο Προσκοπικό Δίκτυο!!!!
Οι συγκεντρώσεις μας, εκτός εκδρομών και εξωτερικών δράσεων, γίνονται κάθε Σάββατο 17:00 – 19:00 στην “Πράσινη Γωνιά” ( πίσω από το 5ο Γυμνάσιο, απέναντι από το e-trikala) τηλέφωνο επικοινωνίας 6981916202 ! Σας περιμένουμε!!!
Η Προσκοπική μας χρονιά ξεκινά το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 – 19:00!!!!
Αφήστε μια απάντηση