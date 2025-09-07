Μνήμες και αισιοδοξία ταυτόχρονα, το μήνυμα που εκπέμπει η οκταήμερη διοργάνωση τέχνης στα Μεγάλα Καλύβια του Δήμου Τρικκαίων. Δύο ακριβώς χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel, φορείς και πολίτες εγκαινίασαν μια συνολική ματιά στα όσα διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται στο συγκεκριμένο χωριό του Δήμου Τρικκαίων. Με τίτλο “Restart 230” (230, ο αριθμός των κατεστραμμένων σπιτιών στο χωριό) το συμπόσιο τέχνης υλοποιείται το διάστημα 6 – 14 Σεπτεμβρίου 2025 στα Μ. Καλύβια και περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ποίηση, εικαστικά.

Συνεργάζονται, η εικαστική ομάδα Εν-Φλω, το Thessaly Projects & Events, ο Δήμος Τρικκαίων και η Δημοτική Κοινότητα Μ. Καλυβίων, ο ΕΛΟΚ – Εκπολιτιστικός, Λαογραφικός Όμιλος Καλυβίων, η εικαστική ομάδα “Εν-Φλω”, το “Τέχνης Παίδευσις” Εργαστήριο Θεάτρου Καρδίτσας, το Τρίτο Εργαστήριο Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εθελοντές καλλιτέχνες (Εικαστικών, Μουσικής, Θεάτρου, Ποίησης) και εθελοντές πολίτες.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας και η αντιδήμαρχος τομέα Α΄ Ζωή Παπαναστασίου, εγκαινίασαν την έκθεση στον χώρο του τέως Δημαρχείου Μ. Καλυβίων, το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο κ. Λάππας αναφέρθηκε στις δυσάρεστες μνήμες, εστιάζοντας, όμως, κυρίως, στην αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την ελπίδα και την αισιοδοξία που αναδείχθηκαν από τους Μεγαλοκαλυβιώτες, τόσο εκείνες τις ημέρες, όσο και στη συνέχεια. Και έδωσε έμφαση στην ουσιαστική ανθρώπινη συνεισφορά και προοπτική για την προσπάθεια να μειωθούν οι φυσικές καταστροφές. Η κ. Παπαναστασίου έδωσε προσωπικό τόνο και ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες και τους οργανωτές για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά της. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της ΔΚ Μ. Καλυβίων Παναγιώτης Λαγάρας, παρόντος και του αντιπροέδρου Αχιλλέα Παζαγόρα, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους συγχωριανούς στις δράσεις, μιλώντας και για την ανάγκη επίλυσης γραφειοκρατικών ζητημάτων. Ο καθηγητής στη Σχολή Καλών τεχνών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Κοντοσφύρης μίλησε για τον διττό ρόλο της Τέχνης και των όσων παρουσιάζονται στα Μ. Καλύβια, είτε με την αυθόρμητη έκφρασή τους είτε με τις επακόλουθες δημιουργίες. Αναφέρθηκε, δε, συγκεκριμένα στα όσα παρουσιάζονται στον χώρο του τ. Δημαρχείου, στο κτήριο του ΕΛΟΚ και στις δράσεις που υλοποιούνται στη διάρκεια των ημερών.

Ευχαριστίες σε όσους/ες εργάστηκαν για τη διοργάνωση εξέφρασε η εκ των καλλιτεχνών κ. Πόπη Κατράνα – Σχιζοδήμου, που οργάνωσε μεγάλο μέρος του Art Symposium.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο εκ Μ. Καλυβίων διευθυντής του Πρότυπου ΓΕΛ Τρικάλων “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης” κ. Ευθ. Κουφογιάννης, μιλώντας και ειδικότερα για την έκφραση μέσω Τέχνης για όλους/ες και όχι απλώς για την ελίτ.

Νωρίτερα, εικαστικό δρώμενο με χορό και μουσική παρουσίασε η κ. Ολγα Μαρτίνοβα.

Ακολούθησε περιήγηση των παρευρισκόμενων στους χώρους της έκθεσης.

Οι εκθέσεις στο τ. Δημαρχείο, στο “Κονάκι” και στο κτήριο του ΕΛΟΚ, θα λειτουργούν 06–14/09/2025, ώρες: 11:00–13:00 και 18:00–21:00.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη διεξάγονται – εκτός των εκθέσεων – και οι εξής εκδηλώσεις:

Α. 8 Σεπτεμβρίου ώρα 20.00 – Μουσική βραδιά στον αύλειο χώρο του ιστορικού κτηρίου Κονάκι.

Πιάνο – φωνή: Παναγιώτης Μαγκλάρας

Φλάουτο – φωνή: Άννα Μήνια

Φωνή: Χριστίνα Καλαηλίδου

Πιάνο: Έφη Παπαθανασίου

Β. 9 Σεπτεμβρίου: ώρα 18.00 εργαστήριο μουσικοκινητικής στο Δημοτικό σχολείο Μεγάλων Καλυβίων «τρέχει τρέχει το νερό» με την Ελένη Αλεξίου για παιδιά δημοτικού.(Δωρεάν συμμετοχή -περιορισμένος αριθμός θέσεων Δήλωση συμμετοχής 6947936179 )

Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο https://trikalacity.gr/event/art-symposium-restart-230-analytiko-programma/