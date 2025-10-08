Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη αδιαφορία του Δήμου Μετεώρων για την προστασία του ιστορικού γεφυριού του Γκίκα, το οποίο αποτελεί κηρυγμένο μνημείο και σύμβολο της περιοχής μας.

Όπως επισημαίνουν τα μέλη του Δ.Σ. παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων (έγγραφα Μαρτίου 2024, Αυγούστου 2024 και Ιουλίου 2025), με σαφείς οδηγίες για άμεσα μέτρα προστασίας, ο Δήμος Μετεώρων δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια και τις συνεχείς οχλήσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς προς όλους τους φορείς με έγγραφα, δεν έχουν λάβει καμία γραπτή ενημέρωση μέχρι σήμερα για το πρόβλημα του πέτρινου γεφυριού του Γκίκα στην Κρανιά.

“Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβρη και ο χειμώνας πλησιάζει. Το ποτάμι θα κατεβάσει και πάλι πολύ νερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο να γκρεμιστεί ολοκληρωτικά το γεφύρι. Κάθε μέρα που περνά χωρίς παρέμβαση, οι φθορές πολλαπλασιάζονται και το μνημείο απειλείται με οριστική κατάρρευση

Ως τοπική κοινωνία απαιτούμε:

Άμεση εκτέλεση των μέτρων προστασίας που έχει υποδείξει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να σωθεί το γεφύρι πριν να είναι αργά.

Δημόσια συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων.

Καλούμε τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, καθώς και κάθε πολίτη που νοιάζεται για την πολιτιστική μας κληρονομιά, να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Το γεφύρι του Γκίκα δεν είναι απλώς μια πέτρινη κατασκευή· είναι η ιστορία, η μνήμη και η ταυτότητα του τόπου μας” αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.