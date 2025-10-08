Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης, που “έστηνε” ένα δίκτυο εκμετάλλευσης εργατών γης και εργατών σε διάφορους τομείς.

Οι δράστες – κυρίως υπήκοοι Πακιστάν και Μπαγκλαντές – είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους περισσότερους από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλες χώρες, αποσπώντας σχεδόν ολόκληρο το μεροκάματο που τους κατέβαλαν οι εργοδότες.

Με πρόσχημα ότι τους παρείχαν “ένα πιάτο φαγητό”, “κατάλυμα” – που στην πραγματικότητα ήταν τρώγλη – καθώς και ρούχα και νερό, οι “δουλέμποροι” κρατούσαν για τον εαυτό τους το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, αφήνοντας τους εργάτες σε συνθήκες εξαθλίωσης.

Στο κύκλωμα συμμετείχε και γυναίκα από το Νεπάλ, η οποία εντόπιζε υποψήφια θύματα, ενώ για να προσελκύσουν αλλοδαπούς στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαν ψεύτικα βίντεο στο TikTok, που παρουσίαζαν ψεύτικες εικόνες με ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και άνετα καταλύματα.

Από την Τρίτη, η ΕΛ.ΑΣ. έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 170 προσαγωγές, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., καταγράφεται καρέ – καρέ η στιγμή που άνδρες της ΟΠΚΕ εισβάλλουν σε ένα από τα καταλύματα, αποκαλύπτοντας τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών εργατών.