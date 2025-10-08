Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

ως υποψήφιος στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου και Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αισθάνομαι την ανάγκη να συστηθώ και να περιγράψω τους λόγους που με οδήγησαν εκ νέου στην απόφαση αυτή. Ονομάζομαι Μιχάλης Βαρδούλης. Είμαι πολιτικός μηχανικός (Α.Π.Θ, 2002) με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και στη Διοίκηση των Κατασκευών (University College London, 2004).

Από τον Οκτώβριο του 2021 είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ακινήτων και των επιτροπών παρακολούθησης έργων παρέχοντας εξιδεικευμένες γνώσεις, εμπειρία και μεταφέροντας τον παλμό της αγοράς και αξιόπιστη πληροφόρηση στα όργανα λήψης αποφάσεων. Μεταξύ άλλων συμμετείχα στην επίβλεψη της κατασκευής των νέων καταστημάτων στην Ελασσόνα και στον Τύρναβο και συνέβαλα στην ανάπτυξη των εργασιών και συνεργασιών της Τράπεζας μέσω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην πώληση κτιρίων κατοικίας.

Επιπρόσθετα εκπροσώπησα τη Διοίκηση συμμετέχοντας ανελλιπώς στις δράσεις εξωστρέφειας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας (Agrothessaly – Λάρισα, Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού Μαθητών Δημοτικού κ.α), σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια και στο σύνολο των απαραίτητων εκπαιδεύσεων των στελεχών και των μελών Διοίκησης των Τραπεζών σε σύγχρονα θέματα λειτουργίας, εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Με τη υποψηφιότητά μου στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να συνεχίσω να συνδράμω στο έργο της Διοίκησης, στη βελτίωση της θέσης της Τράπεζας, στη διασφάλιση της συνεχούς εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις και στην επιτυχή υιοθέτηση των σύγχρονων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν ήδη δρομολογηθεί με συνέπεια, ακεραιότητα, ανεξαρτησία και πνεύμα συνεργασίας.

Απώτερος σκοπός η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Τράπεζας ως μοχλού στήριξης της Θεσσαλικής οικονομίας.

Με τιμή

Μιχάλης Βαρδούλης

Πολιτικός Μηχανικός

Α΄ Αντιπρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας