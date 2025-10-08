|
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα και άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας.
Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, το απόγευμα της 3-10-2025 στον Βόλο, οι δράστες αφαίρεσαν από εμπορικό κατάστημα της πόλης -1- φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop).
-Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, το απόγευμα της 5-10-2025 στον Βόλο, ο δράστης μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ και είδη περιπτέρου), ιδιοκτησίας ημεδαπής γυναίκας και χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε διάφορα προϊόντα.
-Συνελήφθησαν στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, -2- ημεδαποί άνδρες, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα:
· χθες (07-10-2025) το βράδυ, ο ένας ημεδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,76- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε
