-Συνελήφθησαν στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, -2- ημεδαποί άνδρες, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα: · χθες (07-10-2025) το βράδυ, ο ένας ημεδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,76- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε