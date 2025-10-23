Ο εκλιπών Ηλίας Ευαγγέλου ήταν ένας άνθρωπος όρθιος, ζωντανός, έντιμος, εργατικός, δίκαιος και πάντα κοντά στο συνάνθρωπο. Θεωρούσε την όποια αδικία σαν αμαρτία.

Η φιλία μου με τον Ηλία Ευαγγέλου μετράει αρκετές δεκαετίες πίσω και μάλιστα εκτός από μας ήταν φίλοι και οι πατεράδες μας.

Υπήρξαμε επί πολλά χρόνια συνάδελφοι και συνεργάτες στο δημοτικό συμβούλιο, όπως και με τον πατέρα μου επίσης, υπηρετώντας τον δήμο από διάφορες θέσεις ευθύνης. Είχαμε άριστη συνεργασία και δεν ανταλλάξαμε ποτέ την παραμικρή κουβέντα μεταξύ μας.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχομαι ο θεός να τον αναπαύσει και να του χαρίσει μια θέση στο παράδεισο.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Μπάμπης Δ. Δεληλίγκας