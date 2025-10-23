Όπως ανέφερε στο KarditsaLive.Net ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης η Διευθύντρια. που δήλωσε αναρμόδια στη λήψη τέτοιων αποφάσεων, απλά ανακοίνωσε το κλείσιμο του υποκαταστήματος και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού το προσδιόρισε το Νοέμβριο.

Συνεχίζοντας ο δήμαρχος Μουζακίου, μας ενημέρωσε ότι το στέλεχος της Τράπεζας τόνισε ότι το υποκατάστημα ήταν να κλείσει από το 2021, αλλά μετά από πιέσεις παραγόντων τόσο του Δήμου, όσο και του νομού γενικότερα, δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση να αυξηθούν κάποιοι δείκτες αποδοτικότητας για την Τράπεζα. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, υποστήριξε, αλλά μειώθηκαν περαιτέρω.

Καταλήγοντας ο δήμαρχος Μουζακίου σημείωσε πως θα επιδιωχθεί συνάντηση με στελέχη της Εθνικής στην Αθήνα, κάτι που έγινε κατ’ επανάληψη το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας παράλληλα την στενότητα των χρονικών περιθωρίων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ηλίας Σερίφης, που επίσης παρέστη στη σύσκεψη και μίλησε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, τόνισε πως επισημάνθηκε στην περιφερειακή διευθύντρια ότι αποτελεί υποβάθμιση για την περιοχή το κλείσιμο του υποκαταστήματος. Η ίδια συνέχισε, έδειξε να το κατανοεί και να το αποδέχεται αλλά επανέλαβε πως δεν είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις.

Ακόμα, πρόσθεσε ο κ. Σερίφης, ενημερώσαμε ότι η στην περιοχή της Αργιθέας σπάνια λειτουργεί το internet για να γίνει χρήση e-banking και οι αποστάσεις για Μουζάκι απαιτούν μία και δύο ώρες, πόσο μάλλον για Καρδίτσα.

Αυτό που ζητήσαμε, κατέληξε, είναι να ευαισθητοποιηθεί κοινωνικά η τράπεζα, σε μία περιοχή που μετρά πληγές από δύο θεομηνίες, να παραμείνει το κατάστημα ανοιχτό τουλάχιστον ένα χρόνο και μετά να υπάρξει επανεξέταση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχε από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κορλού, ενώ δεν μπόρεσαν να παραστούν για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης τους ο δήμαρχος και κάποιος εκ των αντιδημάρχων.

