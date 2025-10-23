Μια εικόνα που προκαλεί θλίψη αλλά και έντονο προβληματισμό αντίκρισαν σήμερα περαστικοί στην οδό Βύρωνος, έξω από τα Public στα Τρίκαλα.Ένας άνδρας, εμφανώς ταλαιπωρημένος, βρισκόταν ξαπλωμένος πάνω σε χαρτόνια, με πατερίτσα στο πλάι, προσπαθώντας να προστατευθεί από το κρύο του πεζοδρομίου.

Η σκηνή συγκίνησε και ανησύχησε τους διερχόμενους, πολλοί εκ των οποίων σταμάτησαν να του προσφέρουν νερό ή λίγα χρήματα.

Πέρα από τη στιγμή, όμως, η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια βαθύτερη κοινωνική πραγματικότητα που δυστυχώς δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αγγίζει πλέον και τις επαρχιακές πόλεις.

Η παρουσία ανθρώπων σε συνθήκες φτώχειας, ασθένειας και κοινωνικού αποκλεισμού στους δρόμους των Τρικάλων δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Μια φωτογραφία, χίλιες σκέψεις για μια πόλη που οφείλει να μεριμνά για τους πιο ευάλωτους κατοίκους της.