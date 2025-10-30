“Δεν θεραπευόμαστε πρώτα και μετά αγαπάμε. Θεραπευόμαστε μέσα στην αγάπη!”Τα παραπάνω λόγια ήρθαν και έδεσαν όταν τα παιδιά του Ειδικού Νηπιαγωγείου Τρικάλων επισκέφτηκαν ένα υπέροχο κέντρο θεραπευτικής ιππασίας το “stavlos_koinsep_trikala” που διατηρεί η γυμνάστρια ειδικής αγωγής και εξαιρετική εκπαιδεύτρια θεραπευτικής ιππασίας Δέσποινα Χαρισοπούλου! Μια σφιχτή αγκαλιά από τη Δέσποινα, πολλά χαμόγελα από τα παιδιά μας κι ένας φίλος με τέσσερα πόδια, ίσαμε “κει πάνω, έφτασαν να γεμίσουν οι ψυχές μας. Κάθε ζώο (τα άλογα, το γαϊδουράκι, τα σκυλιά και οι γάτες) του stavlos, κάθε πατημασιά στο χώμα, κάθε αγκαλιά, έγιναν γέφυρα σύνδεσης, αυτοπεποίθησης και αληθινής επικοινωνίας. Δε χρειάστηκε να πούμε πολλά. Τα μάτια του αλόγου και τα μάτια των παιδιών είπαν περισσότερα από λέξεις. Οι βόλτες στη ράχη του, ήταν ένα μάθημα σιωπής, εμπιστοσύνης και χαράς. Η ιππασία δεν είναι απλώς ένα άθλημα. Είναι μάθημα ζωής. Και ο πιο σοφός δάσκαλος; Το άλογο! Και στο τέλος του μαθήματος, στο “πες ευχαριστώ στον δάσκαλό σου”…το παιδί κοιτά το άλογο! Γιατί εκείνο του έμαθε όλα τα παραπάνω! Μια φορά κι ένας…καλπασμός λοιπόν, κι ανάμσεσα σε χλιμιντρίσματα, γέλια, καρότα, μήλα (για επιβράβευσση) και ουρές που κουνιόντουσαν από χαρά , η φαντασία μας πήρε μορφή και δώσαμε ραντεβού για επόμενη δράση, αφού με έκπληξη καταλάβαμε ότι κάθε βήμα μαζί με το άλογο είναι κι ένα βήμα πιο κοντά στον εαυτό μας!!!