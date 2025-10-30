Την προεδρία της ΔΕΕΠ Τρικάλων ΝΔ θα διεκδικήσει η Μάνη Γιαννοτάκη, καθώς κατέθεσε και επίσημα την υποψηφιότητα της. Η υποψηφιότητα συνοδεύεται μαζί με υπογραφές 50 μελών του κόμματος. Η υποψηφιότητα συνοδεύεται μαζί με υπογραφές 50 μελών του κόμματος. Η υποψήφια γνωστοποίησε την απόφαση της με επιστολή που κοινοποίησε στα τοπικά ΜΜΕ. Στην επιστολή της αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Με αίσθημα ευθύνης προσφοράς και εκτίμηση στα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσα και επίσημα την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων, μετά την προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση της πρόθεσής μου.

Έπειτα από 25 χρόνια παρουσίας μου στην παράταξη μας (10 θητείες στη ΔΕΕΠ Τρικάλων) ζητώ την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Όλα αυτά τα χρόνια η προσφορά μου στην παράταξη ήταν δεδομένη και πλούσια

Επενδύω στη βούλησή σας για να διατηρήσουμε έναν υγιή κομματικό μηχανισμό, που θα εργάζεται προς όφελος του τόπου μας, αναδεικνύοντας τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και αναζητώντας λύσεις, σε συνεργασία με την ηγεσία του κόμματος.

Η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους ενωμένους κάτω από τον ίδιο στόχο, κάτω από τον ίδιο σκοπό. Πιστεύω σε μια οργάνωση ανοιχτή, σύγχρονη και παρούσα στην κοινωνία

Καλώ μέλη και φίλους της Παράταξης «να συμμετέχουν δυναμικά στη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών, θεωρώντας πως η παρουσία τους αποτελεί δύναμη για το δικό μας έργο.».