Η Κινητή Μονάδα και το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων του Ν. Τρικάλων, πραγματοποίησαν δύο βιωματικές δράσεις σε παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στο 5ο Λύκειο Τρικάλων και στο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας υλοποιήθηκε δράση με τίτλο «Διαφορετικότητα και συμπερίληψη». Τα παιδιά χρειάστηκε να εντοπίσουν τόσο τα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν, όσο και εκείνα που τα ενώνουν μεταξύ τους, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η αυτογνωσία και να διευρυνθεί η ανοιχτότητα, η αποδοχή, η συμπερίληψη και ο σεβασμός του διαφορετικού που όλοι/ες/α φέρουν.

Ταυτόχρονα, έγινε η ανάδειξη των συναισθημάτων και των συνεπειών που προκύπτουν από εκφοβιστικές συμπεριφορές και απ’ την περιθωριοποίηση, ώστε να ενδυναμωθούν εκείνες οι δεξιότητες, που θα συνδράμουν στην αύξηση της ενσυναίσθησης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους.

Η Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων & το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων του «ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΥ», βρίσκεται στην οδό Δ. Εξάρχου 18 (Περιοχή ΔΕΗ).

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Η Κινητή Μονάδα και το Κέντρο Ημέρας και Παιδιών και Εφήβων χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».