Η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον κ. Χρήστο Μπουλογεώργο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, κατά την επίσκεψή της στην Επιθεώρηση Δασών Θεσσαλίας, καθώς και με τον κ. Δημήτρη Καλόγηρο, Δασάρχη Τρικάλων.

Ιδιαίτερα εποικοδομητική υπήρξε η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υπηρεσία σε ό,τι αφορά την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των δασών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα στελέχωσης ενός νομικού τμήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η θεσμική θωράκιση του έργου της υπηρεσίας.

Με δεδομένη την κρισιμότητα της διατήρησης του φυσικού πλούτου της Θεσσαλίας, η κ. Κοντοτόλη έθεσε το ζήτημα της ουσιαστικής και επιτακτικής στήριξης του έργου των Δασικών Υπηρεσιών, προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος όσο και της τοπικής ανάπτυξης.