Για μία ακόμη φορά οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης που λαμβάνει χώρα στη Λάρισα για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των τεμπών, ζήτησαν αναβολή.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να μελετήσει τα έγγραφα.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε: «Ζητάνε με συμπεριφορά παράνομη οτιδήποτε θέλουν αυτοί. Πραγματικά αν ήσασταν μέσα στο δικαστήριο θα αισθανόσασταν ντροπή. Αναρωτιέμαι πως αντέχει η έδρα του δικαστηρίου αυτό το απίστευτο μπούλινγκ από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία θα καταγγελθεί και στο ελληνικό κοινοβούλιο για προσπάθεια όχι επηρεασμού πλέον αλλά τρομοκράτησης της έδρας. Ντρέπομαι για τους κυρίους, απαράδεκτη συμπεριφορά. Προσπαθούν να πάρουν αποφάσεις που θα καθυστερήσουν τη δικαιοσύνη για μια ακόμη φορά.

Ντρέπομαι για την κυβέρνηση και τους δικηγόρους, γιατί ο κ. Καπερνάρος είναι και πολιτικό πρόσωπο. Για να συμπεριφέρεσαι έτσι στο δικαστήριο σημαίνει ότι έχεις πλάτες και οι πλάτες έχουν ονοματεπώνυμο. Ζητούν για τρίτη φορά να μην γίνει η δίκη. Ντρέπομαι για την αήθη συμπεριφορά και την ασέβεια τους, αν ήταν σε άλλη χώρα θα είχαν συλληφθεί ήδη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος οικογενειών θυμάτων δήλωσε: «Οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης, οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κατηγορούμενοι, προσπαθούν να μεθοδεύσουν αναβολή της δίκης για την εξαφάνιση των βίντεο που αποτυπώνουν την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση η οποία δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια. Αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν».

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντή υπογράμμισε: “Με νομικά τερτίπια οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σήμερα προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη. Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες και αυτό θα γίνει πάγια τακτική τους.

Η δίκη αυτή με τόσους δικηγόρους από όλη την Ελλάδα και όλους τους συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ, πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Καλώ τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και την Ολομέλεια να βγουν σήμερα άμεσα και να λάβουν θέση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό σε βάρος των συγγενών των θυμάτων».

Τέλος, ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων σημείωσε πως: «εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι.

Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

