Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ενδυμασία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τη Μουσειοσκευή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Στόχος της δράσης ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τα υλικά, τα είδη και τα εξαρτήματα της αρχαίας ενδυμασίας — όπως κοσμήματα, καλύμματα κεφαλής και υποδήματα — και να κατανοήσουν τον τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες έντυναν το σώμα τους χρησιμοποιώντας υφάσματα υφασμένα στον αργαλειό.

Ευχαριστούμε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Καλαμπάκας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και έλαβαν μέρος σε αυτή την εκπαιδευτική δράση που συνδύασε τη γνώση με τη δημιουργικότητα και τη χαρά της ανακάλυψης.