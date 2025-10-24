Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα εισαγωγής των διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://results.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται ο 8ψήφιος κωδικός εξετάσεων και, ως κωδικός πρόσβασης (password), τα τέσσερα αρχικά του επωνύμου, ονόματος, πατρωνύμου και μητρωνύμου (με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από Δευτέρα 27 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών στη διεύθυνση: https://eregister.it.minedu.gov.gr

Η διαδικασία γίνεται με πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου των επιτυχόντων, όπως ορίζεται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου.

Οι αθλητές χωρίς ποσοτικό περιορισμό, που δεν υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο, θα χρησιμοποιήσουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως password τα τέσσερα αρχικά των ονομάτων τους. Οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους επιτυχόντες για την είσοδό τους στην εφαρμογή, όπου θα υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και συνοπτικές οδηγίες.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα θα δηλώνουν την υπάρχουσα εγγραφή τους και θα αιτούνται διαγραφή από αυτή, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα σχολή επιτυχίας. Η αίτηση εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Κατά την είσοδο, οι επιτυχόντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τους, ο οποίος θα επαληθεύεται αυτόματα, ενώ θα μπορούν να διορθώσουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου εφόσον αυτός έχει αλλάξει. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εγγραφή του επιτυχόντος στο Α’ Εξάμηνο σπουδών του Τμήματος επιτυχίας θεωρείται οριστική. Υπενθύμιση Οι επιτυχόντες οφείλουν να δηλώσουν σωστά στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, email), τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω της εφαρμογής και είναι απαραίτητα για τυχόν μελλοντική επικοινωνία με τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων.