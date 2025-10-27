Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και ανιψιό ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΛΛΙΟ ΕΤΩΝ 49 Θανόντα, κηδεύουμε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00π.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Σωτήριος Βέλλιος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:30π.μ.

Την τελετή επιμελείται το Γραφείο Τελετών « Κωνσταντίνος Κυρ. Γκαγκάς » Ν.Πλαστήρα & 25ᵑς Μαρτίου 31 Φαρκαδόνα Τρικάλων – 6973903534