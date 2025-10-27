Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και θείο

ΠΕΤΡΟ ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 98

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 28 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κατερίνα Γεωργούλα Θεόφιλος Παπαναστασίου και Μαρία Σιδηρά

Μάγδα Παπαναστασίου και Βασίλης Περδικούλης.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 28 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».