Ζωντανεύει ξανά στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Ιάσονος, τον Νοέμβριο του 2023, κατά το οποίο έχασε την ζωή του ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, που βρισκόταν στην αγκαλιά του παππού του, όταν εκείνος παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα την ώρα που διέσχιζε κάθετα την Ιάσονος, στο ύψος της οδού Αντωνοπούλου.

Ο 35χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης σε βαθμό κακουργήματος, από την οποία προέκυψε ο θάνατος του βρέφους και οι σωματικές βλάβες του 55χρονου παππού του.

Στην σημερινή ακροαματική διαδικασία εξετάστηκε ως μάρτυρας ένας διανομέας δικυκλιστής και ο πατέρας του βρέφους, ενώ ως μάρτυρας υπεράσπισης εξετάστηκε, μετά από πρόταση του κατηγορουμένου, ο τεχνικός του σύμβουλος που συνέταξε την σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Επίσης, αναγνώστηκαν τα έγγραφα της δικογραφίας, οι πραγματογνωμοσύνες, οι εκθέσεις αυτοψίας, καθώς και τα έγγραφα που προσκόμισε ο κατηγορούμενος.

Εκκρεμεί η εξέταση δυο μαρτύρων υπεράσπισης ακόμη, η απολογία του κατηγορουμένου, η αγόρευση του Εισαγγελέα και οι αγορεύσεις των συνηγόρων.

Η δίκη διακόπηκε για τις 20 Νοεμβρίου. Συνήγορος της οικογένειας που έχασε το βρέφος είναι ο Γιάννης Μαρακάκης και συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ο Νίκος Παπαπέτρος.

Το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2023, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ήταν 10 το βράδυ στην συμβολή των οδών Αντωνοπούλου με Ιάσονος στο κέντρο του Βόλου , όταν ο παππούς της μικρής την έβγαζε από το αυτοκίνητο για να την τοποθετήσει στο καρότσι. Ένας 33χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω τους, τραυματίζοντας τον 53χρονο παππού του βρέφους, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ο ίδιος. Το παιδί βρέθηκε στον δρόμο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η γιαγιά του βρέφους, μια νέα γυναίκα 45 ετών , άρπαξε το παιδί από τον δρόμο και μπήκε αμέσως σε ταξί, ο οδηγός του οποίου είχε σταματήσει για να δει τι συνέβη. Ο οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες και σε χρόνο μηδέν έφτασε στο Νοσοκομείο, με το μωρό και την γιαγιά του.

Το βρέφος οδηγήθηκε στην ανάνηψη και οι γιατροί επί 1,5 ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Μετά από ανακοπή στον αξονικό, χάθηκε κάθε ελπίδα και στις 23.40 έφυγε από τη ζωή.

