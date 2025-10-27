Eφυγε από την ζωή σε ηλικία 37 ετών η Σταυρούλα Λάμπ. Παράσχη

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 28 – 10 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Λάμπρος Παράσχης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κωνσταντίνος Παράσχης και Δήμητρα Μπούρικα

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Η ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Τρίτη 28 – 10 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .