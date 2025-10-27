Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς γύρω από τις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Όπως μετέδωσε το Star News και αποκάλυψε το capital.gr, το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει ένα ευρύ δίκτυο εικονικών μισθώσεων αγροτεμαχίων, ακόμη και από… νεκρούς ιδιοκτήτες, προκειμένου να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση της Καλαμπάκας – βοσκότοποι 478 χλμ μακριά

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται, περιλαμβάνεται και γυναίκα με καταγωγή από το Ρέθυμνο, η οποία δήλωνε ότι δραστηριοποιείται ως κτηνοτρόφος στην Καλαμπάκα Τρικάλων.

Η ίδια φέρεται να έχει μισθώσει βοσκότοπο από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βάρσω στη Μαντίνεια Αρκαδίας — σε απόσταση 478 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας και εργασίας της.

Παρόλα αυτά, για τα έτη 2023 και 2024 έλαβε ενίσχυση περίπου 30.000 ευρώ.