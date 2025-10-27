Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία της Ελασσόνας και της Λάρισας η είδηση του θανάτου του Γιάννη Μουσουλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, μετά από ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Ο εκλιπών καταγόταν από τη Μαγούλα και διατηρούσε εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλων στη διασταύρωση Ελασσόνας–Αγιονερίου. Άνθρωπος δραστήριος, ευγενικός και ιδιαίτερα αγαπητός, ο Γιάννης Μουσουλής είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στη Μαγούλα μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο, συνεχίζοντας αργότερα τη δραστηριότητά του στο σημείο όπου λειτούργησε για χρόνια η επιχείρησή του.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία, τους γιους του Αθανάσιο και Κωνσταντίνο, καθώς και την ευρύτερη οικογένεια, συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Βαρόσι Ελασσόνας.

