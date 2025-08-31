Τον αγαπημένο μας υιό, αδερφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟ

ΕΤΩΝ 48

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 31/8/2025 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Καστανιά Καλαμπάκας.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του .

Η ΜΗΤΕΡΑ :

ΖΩΗ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ :

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ :

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΖΩΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 16:30

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ τηλ. 698 4718 789.