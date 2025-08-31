Τον αγαπημένο μας υιό, αδερφό και θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟ
ΕΤΩΝ 48
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 31/8/2025 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Καστανιά Καλαμπάκας.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του .
Η ΜΗΤΕΡΑ :
ΖΩΗ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ :
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ :
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΖΩΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 16:30
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ τηλ. 698 4718 789.
