Με βαθύ πόνο και αβάσταχτη θλίψη, η μητέρα του Νικόλα Παλάσκα, Νάνσυ Πλαστάρα, αποχαιρετά το παιδί της που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Σε μια συγκινητική ανάρτηση προς τον γιο της, η καρδιά της μητέρας «έσπασε σε χίλια κομμάτια», όπως η ίδια περιγράφει.

«Νικόλα μου, ζωή μου, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο, το κενό, τη σιωπή που άφησες πίσω σου. Έφυγες τόσο ξαφνικά, αγάπη μου, και μαζί σου πήρες την ανάσα και το φως μου», γράφει η μητέρα, αποτυπώνοντας την αβάσταχτη θλίψη της.

Η ανάρτηση της γεμίζει με μνήμες και στοργή: «Είσαι το χαμόγελό μου, η δύναμή μου, η μεγαλύτερη ευλογία που μου χάρισε ο Θεός. Η φωνή σου, το γέλιο σου, η καλοσύνη σου, η αγκαλιά σου, αγόρι μου…»

Παρά τον πόνο, η μητέρα διαβεβαιώνει ότι η αγάπη της για τον Νικόλα δεν θα σβήσει ποτέ: «Δεν σε αποχαιρετώ, ζωή μου. Σε κουβαλώ μέσα μου, σε κάθε χτύπο της καρδιάς μου. Θα ζεις για πάντα μέσα μας, στις προσευχές μας, στις μνήμες που ποτέ δεν θα σβήσουν. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά, να ξέρεις ότι σε αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο».

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο τέλος, η μητέρα αποχαιρετά τον «άγγελό» της: «Καλό σου ταξίδι, άγγελέ μου. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά. Στείλε μας δύναμη, τη χρειαζόμαστε όλοι μας. Σε αγαπάω, Νικολάκο μου, ζωή μου».