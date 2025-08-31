Η κυριακάτικη αυγή της 31ης Αυγούστου στη Σκιάθο ξεκίνησε με έναν από τους πιο αγαπημένους σταρ του Hollywood να απολαμβάνει τις τελευταίες στιγμές των ελληνικών διακοπών του.
Ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον, το ζευγάρι που γιορτάζει φέτος 37 χρόνια γάμου, έδωσαν μια masterclass στον έρωτα και στη σχέση που αντέχει στον χρόνο.
Η άφιξη από τη Γένοβα
Νωρίς το πρωί της Κυριακής, το ιδιωτικό τζετ του Τομ Χανκς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου, προερχόμενο από τη Γένοβα της Ιταλίας. Η επιλογή των προορισμών αποδεικνύει την αγάπη του Hollywood power couple για τη Μεσόγειο και τις γνήσιες εμπειρίες που προσφέρει.
Η Ρίτα Γουίλσον, 68 ετών, και ο Τομ Χανκς, 68 ετών επίσης, φαίνονται τόσο ερωτευμένοι όσο και στις πρώτες μέρες του γάμου τους το 1988. Ο φωτογραφικός φακός μας κατέγραψε στιγμές αληθινής οικειότητας, με το ζευγάρι να μην κρύβει τα συναισθήματά του.
