Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν σήμερα το βράδυ στις αναχωρήσεις πλοίων από την Ηγουμενίτσα προς Ιταλία, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Επιβάτες με προορισμό λιμάνια όπως η Ανκόνα, βρέθηκαν για ώρες να περιμένουν μέσα στα αυτοκίνητά τους, δημιουργώντας εικόνες ταλαιπωρίας και συνωστισμού στο λιμάνι. Πολλά Ι.Χ., φορτηγά και τροχόσπιτα περίμεναν υπομονετικά την επιβίβαση, ενώ δεν έλειψαν και οι εκνευρισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθυστερήσεις οφείλονταν κυρίως στις καιρικές συνθήκες καθώς χθες σάρωσε την περιοχή έντονη καταιγίδα

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το trikalaview αποτυπώνονται χαρακτηριστικά οι ουρές οχημάτων και η αναμονή επιβατών στο λιμάνι.