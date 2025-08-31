Το απόγευμα του Σαββάτου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, ο Δημήτρης Κωσταμένας και η Αγγελίνα Φερεντίνου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης. Το μυστήριο κύλησε με αύρα ρομαντισμού, συγκίνησης και τρυφερότητας, καθώς η νύφη κατέφθασε πλάι στον πατέρα της, σκορπίζοντας δάκρυα χαράς στους καλεσμένους.

Ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή υπήρξε η είσοδος της Αγγελίνας, που με το λαμπερό χαμόγελό της και το βλέμμα γεμάτο αγάπη, έκλεψε τις καρδιές όλων. Στο πλευρό της, η οικογένεια στάθηκε στήριγμα και δύναμη, αποδεικνύοντας πως η αγάπη ξεπερνά κάθε εμπόδιο και γράφει τις πιο όμορφες ιστορίες.

Μια από τις πιο χαριτωμένες στιγμές ήταν η είσοδος των μικρών παιδιών με τα πλακάτ, που με τα αθώα τους βλέμματα έδωσαν παιχνιδιάρικο τόνο στην τελετή και σκόρπισαν χαμόγελα.

Τα στέφανα άλλαξε ο κουμπάρος Θοδωρής Παΐλας, σφραγίζοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο την ένωση του ζευγαριού.

Μετά την τελετή, μια ξαφνική καταιγίδα δεν στάθηκε ικανή να πτοήσει το ζευγάρι και τους καλεσμένους. Όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στο κέντρο «Αμφιθέατρο» στην Αγία Μαρίνα, όπου η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική, ατελείωτο χορό και χαρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο γάμος του Δημήτρη και της Αγγελίνας δεν ήταν μόνο μια ένωση δύο ανθρώπων, αλλά και μια γιορτή ζωής, οικογένειας και συναισθημάτων που θα μείνουν για πάντα ζωντανά στις καρδιές όλων όσων βρέθηκαν εκεί.

Δημήτρη κι Αγγελίνα σας ευχόμαστε να είναι η κοινή σας ζωή γεμάτη αγάπη, κατανόηση και αμέτρητες ευτυχισμένες στιγμές.