Σε μια πρωτοφανή πράξη βανδαλισμού φέρεται να έπεσε θύμα πολίτης των Τρικάλων, ο οποίος βρήκε το όχημά του κατεστραμμένο από καυστικό υγρό, το βράδυ της Τετάρτης 28 Αυγούστου. Όπως καταγγέλλει δημόσια, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στην οδό Δεληγιώργη (μεταξύ των οδών Κανάρη και Βούλγαρη), απέναντι από καθαριστήριο, λόγω ασφαλτόστρωσης στην οδό Μαυροκορδάτου όπου διαμένει.

Όταν επέστρεψε στο σημείο, ήρθε αντιμέτωπος με την εικόνα φρίκης: το χρώμα του αυτοκινήτου είχε λιώσει από χημική ουσία, αφήνοντας πίσω μια εικόνα καταστροφής. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε, πρόκειται για ολοφάνερη επίθεση με καυστικό υλικό, κάτι που αποδίδει σε άτομο με “σκοτεινά κίνητρα και προβληματική αντίληψη”.

Ο ίδιος, αν και υποψιάζεται ποιος μπορεί να ευθύνεται, δεν έχει στα χέρια του αποδείξεις και γι’ αυτό απευθύνει δημόσια έκκληση:

“Όποιος είδε ή άκουσε κάτι το βράδυ της 28ης Αυγούστου στην οδό Δεληγιώργη, παρακαλώ να μου στείλει μήνυμα στο Messenger. Κοινοποιήστε τη δημοσίευση, μήπως και βρεθεί μια άκρη.”