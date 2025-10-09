Εκλογές πραγματοποιούνται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και σε έναν απολογισμό της διαχείρισής του ο πρόεδρός της και εκ νέου υποψήφιος, Τάσος Λάππας ανέφερε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη ότι θα διεκδικήσει για έβδομη φορά τη θέση του προέδρου, έχοντας διατελέσει στη συγκεκριμένη θέση για 26 συνεχόμενα χρόνια. Στη Μαγνησία η τράπεζα λειτουργεί από το 2016 και ο κ. Λάππας κάλεσε όλους όσοι έχουν το δικαίωμα ψήφου από την περιοχή να προσέλθουν για να ψηφίσουν, καθώς η συμμετοχή κάνει τη διαφορά.

Ο κ. Λάππας δήλωσε πως οι δυσκολίες είναι πολλές για τις επιχειρήσεις μετά από τις θεομηνίες, ειδικά για ορισμένες από αυτές όπως είναι οι μεταποιητικές. Τα προβλήματα είναι πολλά γιατί υπάρχει το υψηλό ενεργειακό κόστος, η έλλειψη προσωπικού, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. «Εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες, γιατί με πολλή δουλειά και προσπάθεια κρατούν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, προσφέροντας και πολλές θέσεις εργασίας που είναι το ζητούμενο για την κοινωνία. Δηλαδή η ύπαρξη σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας» επισήμανε ο κ. Λάππας. Σύμφωνα με τον ίδιο από το 2023 υπάρχουν τομείς που έχουν ανακάμψει σε επίπεδο Θεσσαλίας και Μαγνησίας, όπως ο αγροτοδιατροφικός ο οποίος αποτελεί τον κλάδο με τον μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών.

Επίσης ο τουρισμός φαίνεται να σημειώνει καλύτερα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν φαίνεται εάν η κατάσταση επέστρεψε στα επίπεδα του 2021. Αντίθετα στις Σποράδες η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, παρόλα αυτά σύμφωνα με τον κ. Λάππα, είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο τομέας της μεταποίησης και με την υλοποίηση θεσμικών μέτρων για να γυρίσει η παραγωγή στην Ελλάδα. «Προοπτική υπάρχει, αλλά το θέμα είναι να γίνουν κινήσεις που θα ενισχύσουν τη μεταποιητική δραστηριότητα. Για παράδειγμα θα πρέπει οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις να ενισχυθούν, γιατί δεν γίνεται να ανταγωνιστούν προϊόντα του εξωτερικού που παράγονται με πολύ μικρότερα κόστη» τόνισε ο κ. Λάππας και ερωτηθείς σχετικά με τη λύση της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων που δεν φαίνεται να περπατά. «Πρέπει να δοθεί σαν εναλλακτική που σήμερα δεν υπάρχει είναι κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παράγει ενέργεια να μπορεί να το συμψηφίσει με την κατανάλωσή του. Εμείς θέλαμε να κάνουμε τη διαδικασία του εικονικού συμψηφισμού, αλλά είναι πρόβλημα καθώς χρειάζεται ο χώρος της παραγωγής και αυτός της κατανάλωσης να βρίσκονται στο ίδιο σημείο» ανέφερε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής, ο οποίος παρέθεσε και τα προγράμματα που τρέχει η τράπεζα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Έκανε λόγο για αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν κατοικίες που να καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν αυξημένες, αλλά για να δοθεί η χρηματοδότηση έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο σπίτι. Σύμφωνα με τον κ. Λάππα τα χιλιάδες σπίτια που βρίσκονται στα χέρια των funds θα πρέπει να ξεμπλοκάρουν για να προχωρήσουν τα πράγματα.

Καταλήγοντας ο κ. Λάππας ανήγγειλε ότι η Συνεταιριστική θα αποκτήσει και mobile banking μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Volos Palace από τις 10 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων και μπορούν να ψηφίσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου