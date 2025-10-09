Υποσχόταν γρήγορη απονομή συντάξεων, με γνωριμίες που είχε στο υπουργείο και τον ΕΦΚΑ, 24 άτομα από τη Σκιάθο τον εμπιστεύτηκαν και έχασαν τα λεφτά τους, από 61χρονο επιτήδειο, που παρίστανε τον λογιστή, αλλά ήταν απατεώνας.



Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σε φυλάκιση 4 ετών, η συνεργός του σε φυλάκιση 2 ετών, ενώ μια τρίτη κατηγορούμενη, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Η υπόθεση έγινε στη Σκιάθο την περίοδο 2021-22 και εκτιμάται ότι διήρκεσε σχεδόν 1,5 χρόνο, όταν ο απατεώνας εμφανιζόταν ως λογιστής και εμπειρογνώμονας για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι έχει γνωριμίες στο υπουργείου και στον ΕΦΚΑ και μπορούσε να μεσολαβήσει για να βγουν πιο σύντομα οι αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Οι 24 παθόντες του κατέβαλαν χρηματικά ποσά από 1.500 ως 10.000 € ο καθένας, αλλά όταν διαπίστωσαν ότι περνούσε ο καιρός και δεν έβγαινε νωρίτερα η σύνταξή τους, όπως τους υποσχόταν ο 61χρονος, συγκεντρώθηκαν και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του.

Στο Δικαστήριο οι 22 από τους 24 μάρτυρες κατηγορίας, έκαναν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο κατηγορούμενος, που είχε δηλώσει ότι είναι από την Αθήνα, κατηγορούνταν για απάτη από κοινού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν ο εγκέφαλος της απάτης.

Ο 61χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 4 ετών και χρηματική ποινή 2.000 €, χωρίς αναστολή, μετατροπή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Αν εντοπιστεί και συλληφθεί, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Στο εδώλιο κάθισαν δύο γυναίκες, η μία από τις οποίες αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, ενώ μια 57χρονη που θεωρήθηκε συνεργός του εγκέφαλου της απάτης – γιατί είχε επικοινωνία μαζί του και καθησύχαζε τους παθόντες ότι η υπόθεσή τους προχωράει – καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και της δόθηκε δικαίωμα έφεσης, που έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Η εισαγγελέας πρότεινε η 57χρονη συνεργός να εκτίσει μέρος της ποινής της 6 μήνες, αλλά το Δικαστήριο την καταδίκασε με αναστολή του συνόλου της ποινής.

Ντ. Στ.