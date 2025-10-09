Το Δ.Σ. του Σωματείου της «Χορωδίας Τρικάλων», μετά την αναγγελία του θανάτου τού επί σειρά ετών Προέδρου της, Απόστολου Αρβανίτη, συνήλθε εκτάκτως στις 9 Οκτωβρίου 2025 σε συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια. Την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του. Την κατάθεσηδωρεάς στην Ι.Μ. Δουσίκου και Ι.Μ. Κορμπόβου, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος. Να παραστούνστην εξόδιο ακολουθία σύσσωμο το Δ.Σ. του Σωματείου και τα μέλη της «Χορωδίας Τρικάλων». Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Το Δ.Σ., η μαέστρος Αναστασία Κασιώλα και τα μέλη της «Χορωδίας Τρικάλων», εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη για τη μεγάλη απώλεια του επί σειρά ετών εκλεκτού Προέδρου τους, Απόστολου Αρβανίτη. Υπό την προεδρία και συνεχή στήριξή του, εκατοντάδες Τρικαλινοί χορωδοί και μουσικοί, που πέρασαν επί σειρά δεκαετιών από το Σωματείο της «Χορωδίας Τρικάλων», καταχειροκροτήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα και Ευρώπη.

Με το διοργανωτικό και επικοινωνιακό του ταλέντο, καθώς και τη μεγάλη του αγάπη για τη «Χορωδία Τρικάλων» και το χορωδιακό τραγούδι, οι ανεπανάληπτες συναυλίες της «Χορωδίας Τρικάλων» στη Φινλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρο, Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σουηδία κ.α. στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Ως Πρόεδρος του Σωματείου συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία μοναδικών συναυλιών που διοργανώθηκαν στην πόλη των Τρικάλων, όπως της ιστορικής συναυλίας της «Χορωδίας Τρικάλων» για τα 80 χρόνια του Μ. Θεοδωράκη, καθώς και σε συναυλίες με διάσημα χορωδιακά σύνολα παγκόσμιας εμβέλειας όπως με την υποψήφια για Grammy show choir “Singing Hoosiers” των ΗΠΑ και τους “Amabile Singers” από τον Καναδά.

Αγαπημένε μας Πρόεδρε,

Πολυαγαπημένε μας Λάκη,

Σε αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη, απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Καλό σου Ταξίδι!

Το Δ.Σ. του Σωματείου,

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Μαέστρος Αναστασία Κασιώλα,

Τα Μέλη της «Χορωδίας Τρικάλων».