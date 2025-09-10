Συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας με τις Διευθύντριες τω Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης στο Δημαρχείο λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Πύλης, η Αντιδήμαρχος Υγείας κ. Χαρά Καλιώρα, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, Έργων κ. Σωτήρης Χατζής, Παιδείας Κων/νος Πλαστήρας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, ο Γ. Γραμματέας κ. Στέφανος Παιδής και ο ειδικός Συνεργάτης κ. Χρήστος Νάκος.

Στην συνάντηση συζητήθηκε η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στου Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης και επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία τους.