Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΝΤΕΚΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΓΕΩΠΟΝΟ
ΕΤΩΝ 80
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντινιά Μπαντέκα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Χρήστος Μπαντέκας
Μαρίνα Μπαντέκα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
