Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΝΤΕΚΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΓΕΩΠΟΝΟ

ΕΤΩΝ 80

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντινιά Μπαντέκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Χρήστος Μπαντέκας

Μαρίνα Μπαντέκα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .