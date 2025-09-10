Στις 13 Σεπτεμβρίου στο Μύλο Ματσόπουλου, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ – Η ιστορία του λαού μας μέσα από τα τραγούδια του».

«Συνειδητοποίησα πως ολόκληρη η ζωή μου, η έμπνευσή μου και το έργο μου έζησαν και ζουν μέσα σ’ αυτή τη λέξη: Αντίσταση».

Τα παραπάνω λόγια του Μίκη Θεοδωράκη συμπυκνώνουν, θα έλεγε κανείς, τον τρόπο που έζησε και δημιούργησε. Ο λαός που παλεύει, ο λαός που θριαμβεύει, ο λαός που υποφέρει και βασανίζεται, ο λαός που συνεχώς ελπίζει, είναι εκείνος που του προσφέρει έμπνευση, καθώς ήταν κι αυτός μέρος του.

Το έργο του αντηχεί ακέριο όλη τη μεγάλη πορεία και τις περιπέτειες του λαϊκού κινήματος του 20ού αιώνα. Ήταν και αυτός μέλος της γενιάς που ανδρώθηκε στην Αντίσταση, που πάλεψε για να έρθουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας και γι’ αυτή του την απόφαση διώχτηκε, φυλακίστηκε, εξορίστηκε, συνέχισε να παλεύει και να δημιουργεί. Για αυτόν, όμως, αυτά ήταν και τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια του. «Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, δεν θα είχα γράψει αυτήν τη μουσική. Η μουσική για μένα ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός, είναι κάτι το βιωματικό…», έλεγε.

Μια παραδοχή που δεν δίστασε να εκφράσει στο τέλος της ζωής του. «Την ώρα των απολογισμών, σβήνουν απ’ το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα “Μεγάλα Μεγέθη”. Έτσι, βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα ώριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για τον λόγο αυτό, θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής», έγραφε το 2020 σε επιστολή που άφησε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Είναι οι αγώνες και η μουσική τόσο δεμένα πια μέσα μου, ώστε δεν μπορώ να φανταστώ ούτε αγώνες χωρίς τραγούδι ούτε τραγούδι χωρίς αγώνα. Φαίνεται πως το ταλέντο μου, σαν μια παράξενη μπαταρία, εκεί μέσα γεμίζει. Μέσα στη ζεστασιά της χειραψίας, μέσα στο αετίσιο βλέμμα του συναγωνιστή, μέσα στις ιαχές των συλλαλητηρίων και στη βοή της μάχης…».

Με αυτή τη σκέψη λοιπόν, σας καλούμε και σε αυτό το αφιέρωμα που επιμελούνται ο Παναγιώτης Μαγκλάρας και ο Ευθύμης Γρηγορίου.

Μουσικοί που συμμετέχουν:

Παναγιώτης Μαγκλάρας (πιάνο)

Ευθύμης Γρηγορίου (μπουζούκι και τραγούδι)

Γιάννης Μπέης (κιθάρα)

Λιάνα Μήνια (φλάουτο και τραγούδι)

Νίκος Κεραμιώτης (τραγούδι)

Επιπλέον, σας περιμένουμε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 19:30

στο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ σε συζήτηση με θέμα:

«Η ΚΝΕ για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό»

καθώς και στα υπόλοιπα θεματικά στέκια που θα έχουν εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες.