Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα , παππού , γαμπρό, αδελφό και θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΤΩΝ 71
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φένια Καλογερομήτρου & Γεώργιος Μπάκος
Κωνσταντίνα Καλογερομήτρου & Κων/νος Τούσιας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαριάννα , Ματίλντα , Εύα
Η ΠΕΘΕΡΑ Ειρήνη Καλαμπαλίκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων , την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .
3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
