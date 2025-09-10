Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα , παππού , γαμπρό, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΤΩΝ 71

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φένια Καλογερομήτρου & Γεώργιος Μπάκος

Κωνσταντίνα Καλογερομήτρου & Κων/νος Τούσιας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαριάννα , Ματίλντα , Εύα

Η ΠΕΘΕΡΑ Ειρήνη Καλαμπαλίκη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων , την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .