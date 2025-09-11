Τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να συναντήσει μέσα στις επόμενες ημέρες στην Αθήνα ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Η συνάντηση έρχεται λίγο καιρό μετά την πρόσφατη περιπέτεια του καλλιτέχνη, που είχε ως αποτέλεσμα τον προσωρινό εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, γεγονός που προκάλεσε πλήθος σχολίων στον καλλιτεχνικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπέος, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον τραγουδιστή, θεωρεί πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αδικήθηκε και ταλαιπωρήθηκε σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος Βόλου θα προτείνει στον τραγουδιστή να λάβει μέρος στις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης, με αποκορύφωμα τη μεγάλη συναυλία στην παραλία του Βόλου, τη βραδιά της επίσημης φωταγώγησης της πόλης.

Η τελική απάντηση θα δοθεί από τον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τις πιθανότητες –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– να είναι θετικές, ώστε να βρεθεί στη σκηνή του Βόλου και να χαρίσει μια μοναδική μουσική βραδιά στο κοινό.