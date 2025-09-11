Το κατώφλι του Α’ Ανακριτή Βόλου πέρασε σήμερα το πρωί ο 61χρονος που κατηγορείται για ληστρική κλοπή, προκειμένου να απολογηθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου σε 24ωρο κατάστημα ειδών καπνιστού στο κέντρο του Βόλου. Ο κατηγορούμενος αφαίρεσε ψωμί και πακέτα με πουράκια, ενώ όταν η υπάλληλος επιχείρησε να τον αποτρέψει, εκείνος της επιτέθηκε. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό και τη δικογραφία, ο 61χρονος απώθησε την εργαζόμενη, της κατάφερε δύο γροθιές στην κοιλιακή χώρα και την έσπρωξε πάνω σε γυάλινη τζαμαρία. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο κρατητήριο, όπου προκάλεσε φθορές αφόδευοντας εσκεμμένα στους τοίχους και στον εαυτό του. Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και κρίθηκε αναγκαία η ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική. Μετά τη λήξη της νοσηλείας του, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, το οποίο και εκτελέστηκε.

Κατά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, αποφασίστηκε –με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή– να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο, ο οποίος προβλέπει την παρουσία του μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ωστόσο, κατά την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κατηγορούμενος κοιμήθηκε στον προαύλιο χώρο. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε ότι ο 61χρονος είναι καλά στην υγεία του, αλλά βρίσκεται υπό την επήρεια φαρμακευτικής αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ και το βίντεο της επίθεσης.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper