Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧ. ΛΑΣΧΟΥ

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλειος Λάσχος και Ελένη Λαλέτσογλου

Ιωάννης Μανίτσας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιφιγένεια και Λευτέρης, Αλεξάνδρα,

Μιχάλης και Χριστίνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν

στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .