Συνεχίζονται στα Μ. Καλύβια οι εκδηλώσεις, δράσεις και εκθέσεις στο πλαίσιο του Συμποσίου Τέχνης με τον τίτλο “Restart 230”. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε Εργαστήρι Μουσικοκινητικής με την Ελένη Αλεξίου.

Χαμόγελα και πολλή μουσική κυριάρχησαν στο εργαστήρι με τον τίτλο «τρέχει, τρέχει το νερό», που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων! Το Εργαστήρι σχεδίασε και εμψύχωσε η Ελένη Αλεξίου, φιλόλογος και καθηγήτρια κλασικής κιθάρας. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα όργανα της ορχήστρας Orff, να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της μουσικής και να σχηματίσουν μικρά σύνολα, όπως την χορωδία της βροχής, την ορχήστρα του καιρού και τον χορό των νιφάδων.

Οι επόμενες εκδηλώσεις είναι:

Α. 11 Σεπτεμβρίου ώρα 20.00 – «Υδατογραφίες» στον κήπο της Πόπης Κατράνα-Σχιζοδήμου (Καραϊσκάκη 18, Μ. Καλύβια)

Μουσικοποιητική βραδιά με την Κατερίνα Τάπανα (τραγούδι, κιθάρα).

Συμμετοχή με ποίηση και πεζό λόγο: Ελπίδα Θεοφανίδου.

Τραγούδι – κιθάρα: Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος

Μπουζούκι: Γκοράντης Κώστας

Ενδιαίτημα // Μεσούσης της ημέρας / Απουσία φέγγους στην πόλη / Το φεγγάρι αυτόχειρ στην κλίνη / Δεν άφησε σημείωμα… / Ο ήλιος… / πενθεί τα κρυμμένα σου δόντια / Αγνοούμαι…

(Ποίηση: Κατερίνα Τάπανα)

Η βραδιά θα πλαισιωθεί με έκθεση φωτογραφίας από τον κ. Ιωάννη Χ. Παπαχρήστο.

Β. 13 Σεπτεμβρίου ώρα 20.00 – «Η Θεσσαλία σε υγρό μινόρε» στην κεντρική πλατεία του χωριού. Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Θεσσαλής λογοτέχνιδας Ευαγγελίας Νικ. Μπράμη, από τη συλλογή Σαν γλυκό του κουταλιού νεράντζι (εκδόσεις De Giorgio).

Συντονίζει – παρουσιάζει: Κική Μπίχτα

Συμμετέχει η Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μάριου Καζά, δικηγόρου – μουσικού.

Αποσπάσματα από το διήγημα απαγγέλλουν οι:

Βάσω Κοτσάλου, Κυριακή-Αργυρή Πολυμέρου, Βάσω Αλεξανδρίδου, Αφροδίτη Κούφα, Ευαγγελία Νικ. Μπράμη.

Μουσικό πρόγραμμα (Δάσκαλοι Μουσικής):

Μπουζούκι: Ιωάννης Πολίτης

Κλαρίνο: Γιάννης Μπάος

Πλήκτρα : Ηλίας Πούλιος

Θα προσφερθεί κέρασμα: λικέρ νεράντζι φτιαγμένο από τη λογοτέχνιδα Ευαγγελία Νικ. Μπράμη.

Γ. 14 Σεπτεμβρίου ώρα 20.00 – «Άρχισε μια σιγανή βροχή»

στον κήπο της Πόπης Κατράνα-Σχιζοδήμου (Καραϊσκάκη 18, Μ. Καλύβια)

Μουσικοποιητική βραδιά

Συμμετέχουν

Ελένη Αλεξίου: Επιλογή και ανάγνωση κειμένων

Μουσικοί:

Βιολί: Στέφανος Σεκέρογλου

Κιθάρα – φωνή: Νίκος Τσάτσας

Ακορντεόν – κρουστά – φωνή: Κωνσταντίνος Λαφτσίδης

ΤΟΠΙΟ β // Φουσκώνει τα πνευμόνια του. / Ο αέρας χτυπάει στο νύχι του ποδιού. / Θα σκάσει. / Τα σκουριασμένα βέλη / βούλωσαν τις τρύπες. / Η υπόσχεση / σήματα καπνού σε γκρίζα ομίχλη // κι η φυλλοβόλα επιθυμία / γυμνή από ελπίδα. / Φωλιάζουν στα κλαδιά της / κοράκια οι συμβιβασμοί. // Φθινόπωρο.

(Ελένη Αλεξίου, Το φλας, Λογείον, 2009)

Παράλληλη Λογοτεχνική Παρουσία «Άρχισε μια σιγανή βροχή»

Η βραδιά θα πλαισιωθεί με αναγνώσεις ποιημάτων του Ηλία Κεφάλα, ποιητή που προσεγγίζει τη φύση όχι με προσωποποίηση, αλλά ως αυθύπαρκτο στοιχείο του φυσικού κόσμου.

«Βουνά ποτάμια σύννεφα / με μια πυρετική ζωντάνια / Φέγγουν ολόγυρα-μου / Λουλουδιασμένες οι πεδιάδες / Επιδεικνύουν μια εύρωστη ακμή / Κι όλο πτυχώνονται και κυματίζουν»

(Η. Κεφάλας, Γραφέας του φυσικού έπους, σελ. 48)

Οι εκθέσεις στο τ. Δημαρχείο, στο “Κονάκι” και στο κτήριο του ΕΛΟΚ, θα λειτουργούν 06–14/09/2025, ώρες: 11:00–13:00 και 18:00–21:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στον σύνδεσμο https://trikalacity.gr/event/art-symposium-restart-230-analytiko-programma/