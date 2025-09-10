Το πρωί της Πέμπτης τα νήπια, οι μαθητές και μαθήτριες του 30ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων και του ΕΕΕΕΚ Τρικάλων θα εισέλθουν σε εντελώς νέα διδακτήρια. Τα διδακτήρια που ανακατασκεύασε πλήρως η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης Ζημιών από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία και στη Στ. Ελλάδα”. Αυτό ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όταν ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, συνυπέγραψε σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και συγκεκριμένα, με την πρόεδρό της Μελίνα Τραυλού και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» Αθανάσιο Γιάνναρη.

Τα σχολεία παραδόθηκαν προς χρήση (διοικητική παραλαβή) από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο («Ανταίος Κατασκευαστική») και τον κ. Αναγνωστόπουλο, προς τα στελέχη της ΚΤΥΠ κ.κ. Δημήτρη Μπακάλης, Κώστα Πουλιανίτη, Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, εκφράζοντας τις θερμότατες ευχαριστίες του Δήμου και, κυρίως, των μαθητών./τριών και των γονέων – κηδεμόνων τους, προς την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που, “μετά τον Daniel, συνέβαλε αποφασιστικά στην πλήρη αποκατάσταση των τριών σχολείων στον Δήμο μας, προς όφελος των παιδιών και της εκπαίδευσής τους”. Διότι στον Δήμο Τρικκαίων το έργο αφορούσε ακόμη ένα διδακτήριο, αυτό που φιλοξενεί το Δημοτικό Σχολείο Μ. Καλυβίων και το οποίο παραδόθηκε προς χρήση τρεις μήνες νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου 2025. Οπότε και αυτό θα λειτουργήσει με το πρώτο κουδούνι σε υπερσύγχρονο διδακτήριο.

Ο κ. Λάππας και ο προϊστάμενος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλων επισκέφθηκαν αρχικώς το 30ο Νηπιαγωγείο, που διαπίστωσαν την πλήρη αναβάθμιση όλων των χώρων του διδακτηρίου. Ακολούθως ο κ. Λάππας μετέβη στο ΕΕΕΕΚ Τρικάλων, στις Καρυές, διαπιστώνοντας μια εντελώς νέα εικόνα σε κτήρια και εξοπλισμό για το συγκεκριμένο σχολείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τοποθετήθηκε πλήθος μηχανημάτων εξάσκησης, αναβαθμίστηκαν οι αίθουσες, έγινε πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση (φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας), ενώ και ο αύλειος χώρος και οι υπόλοιποι χώροι είναι η εικόνα ενός νέου στην καρδιά και την ουσία σχολείου.

Στις δύο επισκέψεις παρευρίσκονταν οι διευθυντές και προσωπικό των δύο σχολείων.