Φθινόπωρο με νέες ρυθμίσεις για τις παραβάσεις στην κίνηση και στάθμευση οχημάτων, είναι το φετινό για όλη τη χώρα. Βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος 5029/2025) από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, πλήθος διατάξεων που επηρεάζουν την κίνηση στην πόλη (στάθμευση, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, ΑμεΑ κ.α.) έχουν ισχύ από το ερχόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Με δεδομένη τη βούληση των ελεγκτικών αρχών να ενταθούν οι έλεγχοι για τις παραβάσεις, ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες για τις αλλαγές.

Βασικός στόχος, όλοι και όλες να σεβόμαστε και να τηρούμε τον ΚΟΚ, για να προστατεύσουμε τη ζωή τη δική μας και των συμπολιτών μας.

Σημειώνεται ότι ειδικά στην ελεγχόμενη στάθμευση, ο Δήμος Τρικκαίων δεν αυξάνει το ποσό για κάθε ώρα στάθμευσης, ενώ παράλληλα δίνει μπόνους, σε όσους χρησιμοποιούν τη σχετική εφαρμογή από το κινητό τηλέφωνο.

Βασικές αλλαγές στα πρόστιμα του ΚΟΚ

Oρισμένες από τις είναι οι βασικές αλλαγές που ψηφίστηκαν για τη στάθμευση με επιβολή διοικητικών προστίμων και κυρώσεων, είναι:

1. Στάθμευση σε πεζοδρόμιο ή πλατεία: 150€ με αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες

2. Στάθμευση σε θέσεις ή ράμπες ΑμεΑ: 150€ με αφαίρεση πινακίδας για 70 ημέρες και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες

Στάθμευση σε πεζόδρομο: 30€ Στάθμευση σε διάβαση πεζών: 30€ με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες Παράβαση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης ή μόνο απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων: 30€ Μη καταβολή του προβλεπόμενου τέλους της ελεγχόμενης στάθμευσης: 30€ Στάθμευση σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και 5μ. από αυτές: 30€, με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ήμερες

Και μηδενική αύξηση, και μπόνους για τη στάθμευση από τον Δήμο Τρικκαίων

Αναφορικά με το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, επισημαίνεται ότι

– Δεν αυξάνεται το αντίτιμο για τη στάθμευση. Παραμένει στα 0,60€/ώρα

– Μέρος των χρημάτων συνεχίζει να αποδίδεται σε κοινωνικό σκοπό, σε λογαριασμούς οικογενειών πλημμυροπαθών

– Καθιερώνεται μπόνους σε όσους πληρώνουν μέσω της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα:

Για ποσό φόρτισης 5 €: μπόνους 0,60€ (Ποσοστό κέρδους 12%)

2. Για ποσό φόρτισης 10€: μπόνους 1,30€ (Ποσοστό κέρδους 13% ή δωρεάν άλλες 2,17 ώρες στάθμευσης) Για ποσό φόρτισης 20€: μπόνους 2,80€ (Ποσοστό κέρδους 14% ή δωρεάν άλλες 4,70 ώρες στάθμευσης)

4. Για ποσό φόρτισης 50€: μπόνους 7,50€ (Ποσοστό κέρδους 15% ή δωρεάν άλλες 12,5 ώρες στάθμευσης)

ΚΟΚ και για τα ΕΠΗΟ

Ο Δήμος Τρικκαίων διαπιστώνοντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα ΕΠΗΟ (κυρίως δηλαδή τα πατίνια και γενικώς τα ελαφρά ηλεκτροκίνητα οχήματα), υπενθυμίζει ότι ο νέος ΚΟΚ τηρείται και από τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. ΕΠΗΟ είναι τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:

– πατίνια (e-scooters),

– τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards),

– “αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα” δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους,

– Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

Αφαιρέσεις πινακίδων

Τέλος, αξίζει να διευκρινιστεί κάτι σημαντικό: σε παραβάσεις για τη στάθμευση με πρόβλεψη να αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης, όταν αυτή δεν αφαιρείται αμέσως και επί τόπου από τον βεβαιούντα την παράβαση, τότε αφαιρούνται επί τόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτά επιστρέφονται στον/στην κάτοχο, με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης.