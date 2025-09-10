Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές, στους γονείς τους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς, καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία.

Ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα αξίζει στα πρωτάκια μας, που περνούν για πρώτη φορά το κατώφλι του σχολείου. Σήμερα ξεκινούν ένα όμορφο ταξίδι γεμάτο γνώση, εμπειρίες και νέες φιλίες. Εύχομαι να αγαπήσουν το σχολείο, να νιώθουν χαρά για κάθε νέα μέρα και να έχουν πάντα δίπλα τους δασκάλους και γονείς που τα στηρίζουν.

Καλή αρχή σε όλους και όλες με επιμονή, όρεξη και χαμόγελα!

Κώστας Σκρέκας Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.,

Βουλευτής Ν.Δ. Π.Ε. Τρικάλων