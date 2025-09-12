Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, σε περιοχή των Τρικάλων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Ειδικότερα , κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -33- άτομα,

-33- άτομα, ελέγχθηκαν -17- οχήματα,

-17- οχήματα, προσήχθησαν -5- άτομα και

-5- άτομα και συνελήφθησαν –2– άτομα για κλοπή.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν:

-3- ρολόγια χειρός,

-3- αλυσίδες λαιμού,

-1- κουκούλα τύπου full face και

-1- ηλεκτρικό πριόνι.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις, σε όλη τη Θεσσαλία, θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον.