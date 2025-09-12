Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, σε περιοχή των Τρικάλων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
- ελέγχθηκαν -33- άτομα,
- ελέγχθηκαν -17- οχήματα,
- προσήχθησαν -5- άτομα και
- συνελήφθησαν –2– άτομα για κλοπή.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν:
- -3- ρολόγια χειρός,
- -3- αλυσίδες λαιμού,
- -1- κουκούλα τύπου full face και
- -1- ηλεκτρικό πριόνι.
Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις, σε όλη τη Θεσσαλία, θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον.
