Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, που οργανώθηκαν με επιτυχία από τον Δήμο Τρικκαίων.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τη σημασία των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και της ασφαλούς κυκλοφορίας στην πόλη, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες που στόχευαν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς οι μαθητές/τριες ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από βιωματική μάθηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, της αποδοχής και της αλληλεγγύης στον δημόσιο χώρο.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών αποτέλεσε μια ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής της σχολικής κοινότητας σε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων συγχαίρει τον Δήμο Τρικκαίων για την άριστη διοργάνωση των δράσεων και ευχαριστεί ιδιαίτερα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου κ. κ. Ασπρούδη, Βαναριώτη, Καλογήρου, Καρανίκα, Μπαρούτα και κ. Μπουλογιώργο που διοργάνωσαν και συντόνισαν με επιτυχία τη συμμετοχή του σχολείου στις δράσεις κινητικότητας.