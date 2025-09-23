Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πάρκο του Μύλου Ματσόπουλου, στις 19:00, η Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων (Καραγκούνηδες και τα χωριά του κάμπου) αναβιώνουν το γνήσιο Παραδοσιακό Πανηγύρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένους παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια με εκατοντάδες ένστολους χορευτές πάνω από είκοσι καταξιωμένων πολιτιστικών και λαογραφικών καραγκούνικων συλλόγων και συλλόγων του κάμπου. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν δρώμενα-αναπαραστάσεις σχετικές με το Παραδοσιακό Καραγκούνικο Πανηγύρι όπως, η δημοπρασία του Υψώματος στο όνομα του πολιούχου της κοινότητας, κλέφτικο τραγούδι-πανηγύρια στους αγώνες της Ελληνικής Επανάστασης, Μικρομάννα-θερισμός, πανηγύρια στην πλατεία του χωριού και πανηγύρια στα ξωκλήσια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρεται παραδοσιακό φαγητό-καζάνι που θα μαγειρεύεται επί τόπου ενώ η όλη εκδήλωση θα κλείσει με λαϊκό γλέντι με όλο το κοινό (γονείς, παιδιά, συγγενείς και φίλοι) μαζί με τους ένστολους χορευτές υπό τους ήχους γνήσιας παραδοσιακής μουσικής που επιμελήθηκε ο Άρης Ντίνας. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, όπως ταιριάζει σε κάθε παραδοσιακό πανηγύρι.