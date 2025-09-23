Τρεις συλλήψεις για δύο απάτες εις βάρος γυναικών

Συνελήφθησαν, χθες, Δευτέρα (22-09) το απόγευμα στους Σοφάδες, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, 3 άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες, άγνωστη γυναίκα, προσποιούμενη συνεργάτιδα λογιστικού γραφείου, τηλεφώνησε σε γυναίκα και με το πρόσχημα καταγραφής των χρυσαφικών – χρημάτων της καθόσον γινόταν έλεγχος από ασφαλιστική εταιρεία, την έπεισε να παραδώσει χρυσαφικά και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ σε έναν εκ των δραστών, ο οποίος μετέβη στην οικία της στους Σοφάδες.

Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε ξανά στην οικία της παθούσας, συνομιλώντας με τον σύζυγο αυτής και με το ίδιο πρόσχημα, ζήτησε εκ νέου να παραδοθούν χρυσαφικά και χρήματα.

Ωστόσο, μετά την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών και τις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας, κατελήφθησαν ο ένας εκ των δραστών, αφού παρέλαβε σακούλα έξω από την οικία τους στους Σοφάδες, καθώς και οι άλλοι δύο συνεργοί του, οι οποίοι τον ανέμεναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, οι δράστες, λίγο πριν την σύλληψή τους, είχαν τελέσει και ακόμη μία περίπτωση απάτης σε βάρος άλλης γυναίκας στην Καρδίτσα. Συγκεκριμένα, δράστης, προσποιούμενος τον λογιστή, έπεισε την παθούσα να συγκεντρώσει χρυσαφικά και να τα παραδώσει «δήθεν» σε συνεργάτη του για να καταγραφούν και να ασφαλιστούν.

Στο εσωτερικό του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα, χρυσαφικά-κοσμήματα και χρήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στις παθούσες.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα από την κατοχή των δραστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.