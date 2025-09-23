Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο ο θάνατος του 21χρονου Ιάσονα Ποπώλη, γιος επιχειρηματία της πόλης, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας, ύστερα από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας στην οδό Ιωλκού.

Η σορός του άτυχου νέου μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 21χρονος βρισκόταν στην ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με φίλο του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυο τους φαίνεται πως προκαλούσαν φασαρία, γεγονός που ενόχλησε τους περίοικους. Γείτονες τους ζήτησαν να σταματήσουν και τότε οι νεαροί προσπάθησαν να απομακρυνθούν βιαστικά.