Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων 21-09-2025 πραγματοποίησε τον καθιερωμένο Αγιασμό, με τον αγαπημένο μας Ιερέα Παππαστέργιο για την έναρξη μαθημάτων χορού στα χορευτικά τμήματα.

Ο Σύλλογος Αργιθεατών προσπαθεί να κάνει γνωστό στο Πανελλήνιο τους χορούς και τα τραγούδια της ιδιαίτερης ορεινής περιοχής της ΑΡΓΙΘΕΑΣ. Ο Σύλλογος διαθέτει δύο χορευτικά τμήματα παιδικό-εφηβικό- Ανδρών και γυναικών με σκοπό την διάσωση των ηθών και εθίμων και την Παράδοση της ευρύτερης περιοχής των Αγγράφων.

Η διδασκαλία χορού γίνεται στα χορευτικά από τον πιστό στην Παράδοση χορ/λο

Παναγιώτη Μάνο. Αυτή η προσέλευση των χορευτών δίνει σ’όλους μας κουράγιο

Και δύναμη να συνεχίσουμε ακούραστα και με μεράκι την Πολιτιστική δράση του Συλλόγου

Ήταν ένα όμορφο Απόγευμα, σύσσωμο το Δ.Σ του Συλλόγου, παλιοί και νέοι χορευτές, οι γονείς των παιδιών και ο χορ/λος, έδωσαν πολλές ευχές για μια καλή και δημιουργική χορευτική χρονιά.