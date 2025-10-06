Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus plus κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 υλοποίησε το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+/ KA1 Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο «In search of a school without borders» και κωδικό 2024-1-EL01-KA122-SCH-000221690, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύεται από το ΙΚΥ.

Το πρόγραμμα στόχευε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους με βάση τον πλουραλισμό για ένα συμπεριληπτικό «ανοιχτό» σχολείο, χωρίς εσωστρέφεια, στεγανά και διαχωρισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα και τις ΤΠΕ με την ένταξη ψηφιακών εργαλείων και στόχο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω της οικοδόμησης σχέσεων με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σχολεία ενισχύοντας τη διά βίου μάθηση και την Ευρωπαϊκή ταυτότητα του 8ου ΓΕ.Λ. Τρικάλων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η δεύτερη προγραμματισμένη ροή κινητικότητας στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 23 έως 27 Ιουνίου 2025 με συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα με θέμα: “ ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom”. Με κύριο χαρακτηριστικό τη βιωματική δημιουργική προσέγγιση ψηφιακών εργαλείων, την εξωστρέφεια και τη συνεργατικότητα το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων συμμετείχε με τρεις εκπαιδευτικούς στο σεμινάριο αυτό, την κ. Αναστασία Βούλγαρη ΠΕ86, τον κ. Ευάγγελο Μανθέλα ΠΕ04 και την κ. Γεωργία Μπακατσή ΠΕ02.

Πολλαπλά τα οφέλη για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, καθώς ήρθαν σε επαφή και διάδραση με εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επτά Ευρωπαϊκών χωρών, της Ρουμανίας, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Πολωνίας, της Λεττονίας, της Ιταλίας και της Τσεχίας, με τους οποίους συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της βιωματικής αξιοποίησης των προς μελέτη ψηφιακών εργαλείων, αντάλλαξαν απόψεις τόσο για τα ψηφιακά εργαλεία και την εκπαιδευτική-παιδαγωγική τους αξιοποίηση, κατέθεσαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για τον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας, αλλά και για τη δυναμική «είσοδο» της τεχνητής νοημοσύνης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συζήτησαν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους βρίσκοντας κοινά σημεία αλλά και σημαντικές διαφορές, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές με παιγνιώδη διάθεση συγκροτώντας μικρές πολυπολιτισμικές δημιουργικές και συνεργατικές ψηφιακές κοινότητες.

Καθοριστικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού οργανισμού Europass Teacher Academy και της εκπαιδεύτριας Daniela Ferreira Pinto, η οποία με ένα καλοσχεδιασμένο ρεαλιστικό προγραμματισμό συνδύασε τη θεωρητική προσέγγιση των ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα (τα 4c’s: Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration) με την πρακτική άσκηση στην εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών Τ.Ν και ΤΠΕ, τονίζοντας εμφατικά την αναγκαιότητα της νοηματοδότησης των εκπαιδευτικών πρακτικών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας αλλά και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μάθηση (S.E.L. Social Emotional Learning).

Πλήθος τα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία εξοικειώθηκαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός του χώρου εκπαίδευσης όσο και σε εξωτερικούς χώρους: το Google Lens με τη διευκόλυνση που παρέχει στη μετάφραση κειμένων αλλά και στην αναγνώριση εικόνας, το padlet με τον ψηφιακό πίνακα- συνεργατικό περιβάλλον εργασίας που προσφέρει, το mentimeter με τις δυνατότητες δημιουργίας διαδραστικών παρουσιάσεων αλληλεπίδρασης με τους μαθητές/τριες και εμπλοκής τους μέσω δημιουργίας κουίζ, δημοσκοπήσεων, ερωτηματολογίων, ή/και emojis, το goosechase, εφαρμογή δημιουργίας διαδραστικών συνεργατικών εμπειριών επίλυσης γρίφων, λήψης φωτογραφικού υλικού, το capcat, εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας βίντεο αλλά και το chatGPT.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που διέκρινε την επιμορφωτική αυτή εβδομάδα συνδυάστηκαν δραστηριότητες αξιοποίησης των παραπάνω ψηφιακών εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους (outdoor activities) με περιήγηση σε εμβληματικούς χώρους της πόλης της Λισαβόνας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες γνώρισαν ασκούμενοι/ες ομαδοσυνεργατικά ψηφιακές εφαρμογές περιδιαβαίνοντας τους κήπους του Μουσείου της πόλης της Λισαβόνας και τον κήπο του Ιδρύματος Καλούστ Γκιουλμπεκιάν. Άλλωστε η γνωριμία με τον πολιτισμό της Πορτογαλίας και την πόλη των θαλασσοπόρων, τη Λισαβόνα, υπήρξε ένας από τους στόχους αυτού του προγράμματος.

Συγκεκριμένα μέσω του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων ήρθαν σε επαφή με έναν σπουδαίο πολιτισμό, αυτόν της Πορτογαλίας, με μια πόλη ανθρώπινη και γοητευτική, τη Λισαβόνα, που αποπνέει το μεγαλείο του παρελθόντος της χώρας μέσα από τα μνημεία και την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της, περιηγήθηκαν στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, στο μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, στα ενδιαφέροντα μουσεία της, ανέβηκαν στο περίφημο τραμ 28, κινήθηκαν και στην ενδοχώρα, στο περίφημο Εθνικό παλάτι Πένα στη Σίντρα, στο Ακρωτήρι Κάμπο ντα Ρόκα, αλλά βίωσαν και την κατανυκτική εμπειρία της προσκύνησης στο Ιερό της Παναγίας της Φάτιμα.

Συνολικά, με αφορμή το πρόγραμμα, παρελθόν και παρόν, ιστορία και τεχνολογία, εκπαίδευση και αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών πολλών ευρωπαϊκών χωρών λειτούργησαν αρμονικά στη Λισαβόνα στο επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο που κάνοντας πράξη τη θεωρητική προσέγγιση των εκπαιδευτικών αναγκών του 21ου αιώνα υλοποίησε το όραμα διαμόρφωσης του σύγχρονου Ευρωπαίου εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα, ενός εκπαιδευτικού εξωστρεφούς, δεκτικού στο καινούργιο, συνεργατικού και συμπεριληπτικού, με ενσυναίσθηση, σαφέστατα τεχνο-φιλικού που εμπλουτίζει δημιουργικά και στοχευμένα το μάθημά του με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Οι εκπαιδευτικοί του 8ου ΓΕ.Λ. Τρικάλων

Αναστασία Βούλγαρη ΠΕ86, Ευάγγελος Μανθέλας ΠΕ04, Γεωργία Μπακατσή ΠΕ02